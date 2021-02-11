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11 февраля 2021, 16:49 58

Вирастюк рассказал, кто предложил ему баллотироваться от "Слуги народа"

11 февраля 2021, 16:49 58
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Предложение присоединиться к команде "Слуги народа" ему поступило от президента в течение последней недели
Предложение присоединиться к команде "Слуги народа" ему поступило от президента в течение последней недели
Фото: из открытых источников
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Бывший спортсмен Василий Вирастюк, которого "Слуга народа" выдвинула кандидатом в нардепы в Ивано-Франковской области, заявил, что баллотироваться ему предложил президент Владимир Зеленский.

Об этом он рассказал во время брифинга после съезда "Слуги народа", передает RegioNews.

Это было предложение от президента Украины. Когда есть предложение, я всегда говорю так, как своей жене, - я настолько благодатный слушатель, я могу прийти и послушать. Конечно, я пришел и послушал, у нас был диалог. У меня были определенные пункты, я рассказал о своем видении проблемы, именно та проблема, которую я донес в самом начале. Я увидел, что есть отзыв и пошел принимать решение. Вот так было", - рассказал Вирастюк.

Он добавил, что предложение поступило ему от Владимира Зеленского течение последней недели.

Также Вирастюк рассказал, что хочет работать в спортивном комитете парламента и лоббировать создание центра реабилитации для ветеранов войны.

Напомним, "Слуга народа" официально выдвинула Василия Вирастюка кандидатом в нардепы.

Также сообщалось, что ЦИК образовала избирательные комиссии в Донецкой и Ивано-Франковской областях, комиссии должны провести первое заседание до понедельника, 8 февраля.

Ранее ЦИК начала регистрировать кандидатов в нардепы на 87-м округе. Промежуточные выборы в Ивано-Франковской области состоятся 28 марта 2021 года.

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