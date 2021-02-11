Вірастюк розповів, хто запропонував йому балотуватись від "Слуги народу”

Пропозиція приєднатися до команди "Слуги народу" йому надійшла від президента упродовж останнього тижня

Пропозиція приєднатися до команди "Слуги народу" йому надійшла від президента упродовж останнього тижня

Фото: із відкритих джерел

Колишній спортсмен Василь Вірастюк, якого “Слуга народу” висунула кандидатом в нардепи в Івано-Франківській області, заявив, що балотуватись йому запропонував президент Володимир Зеленський.

Про це він розповів під час брифінгу після з’їзду "Слуги народу”, передає RegioNews.

Це була пропозиція від президента України. Коли є пропозиція, я завжди кажу так, як своїй дружині, - я настільки благодатний слухач, я можу прийти і послухати. Звичайно, я прийшов і послухав, у нас був діалог. У мене були певні пункти, я розповів про своє бачення проблеми, саме та проблема, яку я доніс на самому початку. Я побачив, що є відгук і пішов приймати рішення. Ось так було", - розповів Вірастюк.

Він додав, що пропозиція надійшла йому від Володимира Зеленського протягом останнього тижня.

Також Вірастюк розповів, що хоче працювати у спортивному комітеті парламенту і лобіювати створення центру реабілітації для ветеранів війни.

Нагадаємо, "Слуга народу” офіційно висунула Василя Вірастюка кандидатом у нардепи.

Також повідомлялось, що ЦВК утворила виборчі комісії в Донецькій та Івано-Франківській областях, комісії мають провести перше засідання до понеділка, 8 лютого.

Раніше ЦВК почала реєструвати кандидатів у нардепи на 87-му окрузі. Проміжні вибори в Івано-Франківській області відбудуться 28 березня 2021 року.