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11 лютого 2021, 16:49 61

Вірастюк розповів, хто запропонував йому балотуватись від "Слуги народу”

11 лютого 2021, 16:49 61
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Пропозиція приєднатися до команди "Слуги народу" йому надійшла від президента упродовж останнього тижня
Пропозиція приєднатися до команди "Слуги народу" йому надійшла від президента упродовж останнього тижня
Фото: із відкритих джерел
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Колишній спортсмен Василь Вірастюк, якого “Слуга народу” висунула кандидатом в нардепи в Івано-Франківській області, заявив, що балотуватись йому запропонував президент Володимир Зеленський.

Про це він розповів під час брифінгу після з’їзду "Слуги народу”, передає RegioNews.

Це була пропозиція від президента України. Коли є пропозиція, я завжди кажу так, як своїй дружині, - я настільки благодатний слухач, я можу прийти і послухати. Звичайно, я прийшов і послухав, у нас був діалог. У мене були певні пункти, я розповів про своє бачення проблеми, саме та проблема, яку я доніс на самому початку. Я побачив, що є відгук і пішов приймати рішення. Ось так було", - розповів Вірастюк.

Він додав, що пропозиція надійшла йому від Володимира Зеленського протягом останнього тижня.

Також Вірастюк розповів, що хоче працювати у спортивному комітеті парламенту і лобіювати створення центру реабілітації для ветеранів війни.

Нагадаємо, "Слуга народу” офіційно висунула Василя Вірастюка кандидатом у нардепи.

Також повідомлялось, що ЦВК утворила виборчі комісії в Донецькій та Івано-Франківській областях, комісії мають провести перше засідання до понеділка, 8 лютого.

Раніше ЦВК почала реєструвати кандидатів у нардепи на 87-му окрузі. Проміжні вибори в Івано-Франківській області відбудуться 28 березня 2021 року.

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