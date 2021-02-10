В Житомирской области подозревают экс-налоговика в присвоении полумиллиона гривен

Бывший старший следователь налоговой администрации присвоила денежные средства, которые были вещественным доказательством

Бывший старший следователь налоговой администрации присвоила денежные средства, которые были вещественным доказательством

Фото: gp.gov.ua

За процессуального руководства Житомирской областной прокуратуры бывшему старшему следователю налоговой администрации сообщено о подозрении по факту присвоения 457 тысяч гривен путем злоупотребления служебным положением.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, во время проведения санкционированного обыска по месту проживания директора частного общества, который фигурировал в уголовном производстве, изъято значительную сумму средств в гривнах, долларах, евро, злотых, фунтах и форинтах.

Однако, старший следователь по особо важным делам Государственной налоговой администрации в области (в настоящее время ГУ ДФС в Житомирской области) не обеспечила соответствующее хранения вещественного доказательства и присвоила денежные средства, использовав их по своему усмотрению", - говорится в сообщении.

С целью сокрытия неправомерных действий, полковник налоговой составила документы о том, что изъятые денежные средства якобы хранятся в ящике одного из банковских отделений.

Напомним, 10 ноября 2020 года на взятке в сумме 80 тыс грн задержан новоизбранный председатель Воловецкой ОТГ на Закарпатье.