Задержанного на взятке главного лесовода Закарпатья суд восстановил в должности

Как сообщает RegioNews, об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Виталий Глагола.

Журналист ссылается на постановление Хмельницкого апелляционного суда, которым Яковца восстановили в должности начальника Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Помните я писал, экс-регионал и лесник Виктор Яковец обещал победу на аукционе по продаже леса и 2 ноября на передаче взятки в Черновцах его ГБР задержало? Он проработал на Закарпатье меньше месяца. Так вот, его сначала выпустили под залог, а дальше дело заглохло и вуаля - появилось решение суда о восстановлении. Апелляционный суд Хмельницкой области (!) восстанавливает его в должности начальника Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, – написал Глагола.