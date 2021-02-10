Задержанного на взятке главного лесовода Закарпатья суд восстановил в должности
Суд восстановил в должности главного лесовода Закарпатья Виктора Яковца, которого в ноябре прошлого года Государственное бюро расследований задерживало на взятке в Черновцах.
Как сообщает RegioNews, об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Виталий Глагола.
Журналист ссылается на постановление Хмельницкого апелляционного суда, которым Яковца восстановили в должности начальника Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.
Помните я писал, экс-регионал и лесник Виктор Яковец обещал победу на аукционе по продаже леса и 2 ноября на передаче взятки в Черновцах его ГБР задержало? Он проработал на Закарпатье меньше месяца. Так вот, его сначала выпустили под залог, а дальше дело заглохло и вуаля - появилось решение суда о восстановлении. Апелляционный суд Хмельницкой области (!) восстанавливает его в должности начальника Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, – написал Глагола.
Как сообщалось ранее, 2 ноября на Буковине ГБР задержало главного лесовода Закарпатья Виктора Яковца. Чиновник организовал коррупционную схему на аукционе по продаже леса.