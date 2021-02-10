Сытник рассказал, что мешает доставить главу ОАСК Вовка в суд

Директор НАБУ утверждает, что на это есть объективные причины

Директор НАБУ утверждает, что на это есть объективные причины

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Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник отмечает наличие ряда объективных причин, которые усложняют ситуацию с приведением в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) председателя Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка для избрания меры пресечения.

Об этом Артем Сытник сообщил на брифинге, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Директор НАБУ прокомментировал ситуацию с решением суда о повторном принудительном приведении Вовка в суд для избрания ему меры пресечения. Сытник напомнил, что в деле судьи ОАСК "НАБУ и САП фактически одни против огромной системы других органов".

Ситуация осложняется тем, что у нас отсутствует руководитель САП. Максим (и.о. руководителя САП Максим Грищук – ред.) не имеет права подписывать целый ряд процессуальных документов, которые касаются специальных субъектов, в том числе и судей. И здесь, к сожалению, на сегодня мы полностью зависим от Офиса генерального прокурора, - пояснил директор НАБУ.

В этом контексте он добавил: "Прогнозировать, что будет дальше, мы не можем. Вы видите, в каких условиях детективы работают в этом деле, как вручают повестки".

Он пояснил, что этим и осложняется и доставка в суд Вовка для избрания ему меры пресечения.

Есть решение о принудительном приводе, которое прокомментировано одним из подозреваемых, он сказал, что фактически плевать на него хотел, потому что считает его незаконным. Но вопрос заключается в том, что чтобы выполнить принудительный привод, нам надо понимать, где человек находится, - добавил Сытник.

При этом он напомнил, что также сложности в этом деле и с продлением срока досудебного расследования, поскольку решения принимаются в Офисе генпрокурора.

Мы просили продлить срок (расследование) на шесть месяцев, нам продлили на два месяца, и опять-таки это во многом ограничивает, - подчеркнул директор НАБУ.

Как сообщалось ранее, 8 февраля в деле "пленок ОАСК" Вовка не смогли принудительно доставить в суд. Подано ходатайство о повторной попытке его принудительного привода.

Ранее глава ОАСК Вовк назвал решение ВАКС о его принудительном приводе в суд незаконным. Он не планирует выполнять "странное" решение Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, 11 августа 2020 г. правоохранители объявили в розыск семерых фигурантов дела о возможной попытке захвата судебной власти руководством Окружного административного суда Киева. Среди них был и председатель ОАСК Павел Вовк.