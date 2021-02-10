НАБУ пришло с обысками на "Энергоатом": расследуют схему с убытком в 2,4 миллиарда

"Энергоатом" доводят до банкротства, считает нардеп Лерос

"Энергоатом" доводят до банкротства, считает нардеп Лерос

Фото: из открытых источников

Народный депутат Украины Гео Лерос сообщил, что НАБУ проводит обыски в офисе "Энергоатома" по уголовному делу о возможной продаже электроэнергии по нерыночной цене, из-за чего компания понесла убытки в размере около 2,4 млрд грн.

Как передает RegioNews, об этом нардеп написал у себя на странице в Facebook.

"Сейчас НАБУ проводят обыски в офисе "Энергоатома" по адресу: ул. Назаровская, 3А по уголовному делу, когда 21 декабря 2020 года креатура Офиса президента Украины и господина (нардепа Андрея Деркача - ред.) вице-президент Якоб Хартмут лично реализовал электроэнергию по нерыночной цене в т.ч. на компанию "Юнайтед Энерджи", причинив ущерб "Энергоатому" около 2,4 млрд", - написал он в соцсети.

Также нардеп напомнил, что после смены руководства "Энергоатома", которым лично занимался президент Владимир Зеленский, на ключевые должности зашли люди Деркача, он же является автором "пленок Байдена", и заместителя Офиса президента Олега Татарова.

Именно после этого, отметил нардеп, началось доведения "Энергоатома" до банкротства.

"Первое с чего начало руководство предназначено с "подачи" Офиса президента - это продавать электрическую энергию "Энергоатома" в убыток, причем от слова "совсем". "Энергоатом "продал электроэнергию по нерыночным заниженным ценам трейдерам олигархов, а трейдеры олигархов уже реализовали ее конечным потребителям в разы дороже цены закупки у "Энергоатома", - отметил Лерос.

Кроме того, Лерос опубликовал выдержку из единого реестра досудебных расследований.

Ранее сообщалось, что НАБУ третий раз требует от Венедиктовой вернуть дело Татарова. В НАБУ заявляют, что Офис генпрокурора вмешивается в их деятельность.