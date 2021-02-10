Ситник розповів, що заважає доставити главу ОАСК Вовка до суду

Директор НАБУ стверджує, що на це є об'єктивні причини

Директор НАБУ стверджує, що на це є об'єктивні причини

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Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник відзначає наявність низки об'єктивних причин, які ускладнюють ситуацію з приведенням до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) голови Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павла Вовка для обрання запобіжного заходу.

Про це Артем Ситник повідомив на брифінгу, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Директор НАБУ прокоментував ситуацію з рішенням суду про повторне примусове приведення Вовка до суду для обрання йому запобіжного заходу. Ситник нагадав, що в справі судді ОАСК "НАБУ і САП фактично одні проти величезної системи інших органів".

Ситуація ускладнюється тим, що у нас відсутній керівник САП. Максим (в.о. керівника САП Максим Грищук – ред.) не має права підписувати цілу низку процесуальних документів, які стосуються спеціальних суб'єктів, зокрема і суддів. І тут, на жаль, на сьогодні, ми повністю залежимо від Офісу генерального прокурора, - пояснив директор НАБУ.

У цьому контексті він додав: "Прогнозувати, що буде далі, ми не можемо. Ви бачите, в яких умовах детективи працюють у цій справі, як вручають повістки".

Він пояснив, що цим також ускладнюється і доставка до суду Вовка для обрання йому запобіжного заходу.

Є рішення про примусовий привід, яке прокоментовано одним із підозрюваних, він сказав, що фактично плювати на нього хотів, тому що вважає його незаконним. Але питання полягає в тому, що щоб виконати примусовий привід, нам треба розуміти, де людина перебуває, - додав Ситник.

При цьому він нагадав, що також складності у цій справі й із продовженням терміну досудового розслідування, оскільки рішення приймають в Офісі генпрокурора.

Ми просили продовжити термін (розслідування – ред.) на шість місяців, нам продовжили на два місяці, і знову-таки це багато в чому обмежує, - наголосив директор НАБУ.

Як повідомлялося раніше, 8 лютого у справі "плівок ОАСК" Вовка не змогли примусово доставити до суду. Подано клопотання про повторну спробу його примусового приводу.

Раніше голова ОАСК Вовк назвав рішення ВАКС про його примусовий привід до суду незаконним. Він не планує виконувати "дивне" рішення Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, 11 серпня 2020 р. правоохоронці оголосили в розшук сімох фігурантів справи про можливу спробу захоплення судової влади керівництвом Окружного адміністративного суду Києва. Серед них був і голова ОАСК Павло Вовк.