Вопрос карантина на местный референдум выносить не будут, - Стефанчук

В Верховной Раде раскрыли детали проекта закона о местных референдумах

В Верховной Раде раскрыли детали проекта закона о местных референдумах

Фото: из открытых источников

Вопрос введения карантина на местный референдум выноситься не будет, поскольку на нем будут решать все, что касается только административных функций общин.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает RegioNews.

По его словам, в Раде сейчас работают над вторым пакетом законопроектов о народовластии, в который включили и закон о местных референдумах.

Формируя предмет этого закона, мы никоим образом не включаем решения, которые каким-то образом влияют на права человека. А именно вопросы, связанные с противоэпидемиологическими мерами и тому подобное - это вещи, которые влияют на жизнь, здоровье, безопасность человека. Поэтому они не могут быть предметом местного референдума и даже всеукраинского референдума. Потому что здесь на другой чаше весов лежит жизнь и здоровье гражданина", - сказал Стефанчук.

Он добавил, что вопросы, которые могут быть вынесены для обсуждения на местном референдуме, касаются исключительно административных функций общин.

Напомним, 5 февраля Стефанчук представил концепцию закона о местном референдуме, текст документа продолжат нарабатывать в парламенте.