"Слуги" соберутся на очередной съезд по вопросам довыборов в Раду - Кравчук
Обсудят выдвижение кандидатов
Обсудят выдвижение кандидатов
Политическая партия "Слуга народа" завтра, 10 февраля, соберется на съезд, на котором рассмотрит выдвижение кандидатов по двум округам на довыборах в Верховную Раду.
Как передает RegioNews, об этом "Интерфакс-Украина" сообщила заместитель главы фракции "Слуга народу" Евгения Кравчук.
На съезде будут рассматриваться два вопроса: выдвижение по двум округам - в Ивано-Франковской и Донецкой областях. Других вопросов в повестке дня нет", – сказала она.
Так, речь идет о №50 и №87 одномандатных избирательных округах.
Напомним, промежуточные выборы в округах №50 и №87 в Верховную Раду состоятся 28 марта 2021г.
Ранее сообщалось, ЦИК образовала избирательные комиссии в Донецкой и Ивано-Франковской областях.
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