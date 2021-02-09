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09 февраля 2021, 15:09 6

"Слуги" соберутся на очередной съезд по вопросам довыборов в Раду - Кравчук

09 февраля 2021, 15:09 6
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Обсудят выдвижение кандидатов
Обсудят выдвижение кандидатов
Фото: из открытых источников
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Политическая партия "Слуга народа" завтра, 10 февраля, соберется на съезд, на котором рассмотрит выдвижение кандидатов по двум округам на довыборах в Верховную Раду.

Как передает RegioNews, об этом "Интерфакс-Украина" сообщила заместитель главы фракции "Слуга народу" Евгения Кравчук.

На съезде будут рассматриваться два вопроса: выдвижение по двум округам - в Ивано-Франковской и Донецкой областях. Других вопросов в повестке дня нет", – сказала она.

Так, речь идет о №50 и №87 одномандатных избирательных округах.

Напомним, промежуточные выборы в округах №50 и №87 в Верховную Раду состоятся 28 марта 2021г.

Ранее сообщалось, ЦИК образовала избирательные комиссии в Донецкой и Ивано-Франковской областях.

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