Почти 70% украинцев не знают, что предусматривает судебная реформа Зеленского

23% украинцев утверждают, что они в определенной степени знакомы с содержанием судебной реформы президента Владимира Зеленского

23% украинцев утверждают, что они в определенной степени знакомы с содержанием судебной реформы президента Владимира Зеленского

Офис президента

Лишь 23% украинцев утверждают, что в определенной степени знакомы с содержанием судебной реформы президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сказал аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Сергей Шаповалов, представляя результаты общенационального репрезентативного опроса, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"О содержании судебной реформы, которую пытается воплощать президент. Тут большой вопрос, в каком она статусе. 23% украинцев утверждают, что они в определенной степени знакомы с содержанием судебной реформы президента Владимира Зеленского (2% хорошо осведомлены, 21% - что-то знают)", - сказал Шаповалов.

По его словам, 67% говорят, что не знакомы с содержанием реформы, еще 10% это не интересно. Наиболее "продвинутых" среди электората ЕС, среди электората партий – около 20%. Существенных демографических различий по этим вопросам не выявлено.

Украинцы не имеют единого мнения относительно того, кто должен назначать судей КС, чтобы гарантировать независимость и профессионализм его решений. 12% считают, что назначать судей КС имеют президент и Верховная Рада, еще 10% считают, что, кроме президента и парламента, участие в назначении должны принимать собрание судей Украины. Большинство граждан не имеет конкретного мнения по этому вопросу, поэтому не поддерживает какой-то из предложенных вариантов.

Общенациональный опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 5 по 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Напомним, ранее Зеленский пообещал масштабное переформатирование судебной системы в Украине.