Свежий рейтинг партий: за кого готовы проголосовать украинцы

Наибольшую поддержку избирателей имеет правящая партия "Слуга народа"

Наибольшую поддержку избирателей имеет правящая партия "Слуга народа"

Фото: flickr

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, пятипроцентный барьер смогли бы преодолеть четыре политические партии: "Слуга народа", "ОПЗЖ", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Центра Разумкова, передает RegioNews.

По данным исследования, партию "Слуга народа" готовы поддержать 22,2% тех, кто примет участие в выборах и определился с политической силой.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" может рассчитывать на 21,9% голосов избирателей, за "Европейскую солидарность" готовы проголосовать 18,1%. Еще 10,3% на выборах поддержат партию "Батькивщина".

Также шансы пройти в Верховную Раду имеет партия "Сила и честь", за которую готовы проголосовать 4,7% респондентов. Остальные партии не смогут преодолеть пятипроцентный барьер.

16,1% опрошенных граждан заявили, что не будут участвовать в выборах, еще 15,4% не определились с ответом или отказались отвечать.

Опрос проводился в период с 29 января по 3 февраля 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, роспуск Верховной Рады и перевыборы поддерживает более 60% украинцев - опрос.