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05 февраля 2021, 15:58 112

Стефанчук представил концепцию закона о местном референдуме: что она предусматривает

05 февраля 2021, 15:58 112
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Концепция была презентована впервые, а текст документа продолжат нарабатывать в парламенте
Концепция была презентована впервые, а текст документа продолжат нарабатывать в парламенте
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В Верховной Раде представили концепцию закона о местном референдуме. Стало известно, какие на нем могут рассматривать вопросы.

Как пишет RegioNews, об этом сообщает пресс-служба ВР.

Концепция была презентована впервые, а текст документа продолжат нарабатывать в парламенте.

"Законопроект о местном референдуме является насущным, ведь мы должны обеспечить контроль народа над властью, избранной на местах. Мы впервые представляем концепцию законопроекта о местном референдуме. Текст законопроекта будет дорабатываться по результатам дискуссий в рабочей группе с привлечением всех заинтересованных лиц", - сказал первый вице -спикер Рады Руслан Стефанчук.

Концепция предлагает, чтобы вопросы, которые не могут быть предметом референдума, были несколько расширены и дополнены с учетом компетенций местной власти.

"К этим компетенциям не относятся вопросы отделения, выделения или самоорганизации. На местных референдумах могут рассматриваться вопросы, касающиеся хозяйства или лучшего обеспечения жизни на уровне соответствующих административно-территориальных единиц. Для остальных существует всеукраинский референдум", - пояснил замглавы ВР.

При этом наиболее дискуссионными оказались вопросы о частоте проведения местных референдумов и количестве вопросов, которые могут выноситься на один такой референдум; а также о порядке наложения вето территориальной общины на решение местного совета.

Напомним, ранее Кабмин внес в Раду законопроект о публичные консультации с госвластью.

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