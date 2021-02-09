17:29  09 февраля
В Украине ухудшится погода: какие регионы будет засыпать снегом
16:53  09 февраля
Вопрос карантина на местный референдум выносить не будут, - Стефанчук
18:15  09 февраля
На Донбассе боевики дважды открывали огонь, потерь нет - штаб
UA | RU
UA | RU
09 февраля 2021, 15:44 13

Притула вышел из политсовета партии "Голос" - нардеп Юрчишин

09 февраля 2021, 15:44 13
Читайте також українською мовою
Но он остается членом партии
Но он остается членом партии
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украинский шоумен и бывший кандидат в мэры Киева Сергей Притула больше не является заместителем главы "Голоса".

Об этом в комментарии "Гордон" сообщил народный депутат фракции "Голос" в Верховной Раде Ярослав Юрчишин, передает RegioNews.

Притула не входит в руководство, но он остается членом партии. Это можно проследить и по его действиям, и по официальным источникам информации. Насколько я знаю, в его планы входит дальнейшее общение с киевской ячейкой партии, которую он вел на выборы", - сообщил Юрчишин.

По его словам, переизбрание руководства - нормальная демократическая процедура. "По нашему уставу предложение по персональному составу подает глава партии Кира Рудик. Она представила новый состав руководства, за него проголосовали".

Напомним, ранее сообщалось, что Притула заявил об окончании карьеры в шоу-бизнесе в пользу политики.

партия Голос голосование Кандидат Сергей Притула

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Щедрый Марцинкив: почему "Свобода", выиграв выборы в Ивано-Франковске, раздает по кусочкам власть всем желающим
Много шума от ОПЗЖ и необычная коалиция Бойченко: как прошел первый раунд схватки за власть в Мариуполе
Все публикации »
Виктор Небоженко
Вадим Денисенко
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua