Притула вышел из политсовета партии "Голос" - нардеп Юрчишин

Но он остается членом партии

Но он остается членом партии

Фото: из открытых источников

Украинский шоумен и бывший кандидат в мэры Киева Сергей Притула больше не является заместителем главы "Голоса".

Об этом в комментарии "Гордон" сообщил народный депутат фракции "Голос" в Верховной Раде Ярослав Юрчишин, передает RegioNews.

Притула не входит в руководство, но он остается членом партии. Это можно проследить и по его действиям, и по официальным источникам информации. Насколько я знаю, в его планы входит дальнейшее общение с киевской ячейкой партии, которую он вел на выборы", - сообщил Юрчишин.

По его словам, переизбрание руководства - нормальная демократическая процедура. "По нашему уставу предложение по персональному составу подает глава партии Кира Рудик. Она представила новый состав руководства, за него проголосовали".

Напомним, ранее сообщалось, что Притула заявил об окончании карьеры в шоу-бизнесе в пользу политики.