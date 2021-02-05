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05 февраля 2021, 14:09 159

Тупицкий вынужден работать дистанционно - КСУ

05 февраля 2021, 14:09 159
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Сотрудники Управления госохраны не пускают его на рабочее место
Сотрудники Управления госохраны не пускают его на рабочее место
Фото: из открытых источников
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Глава Конституционного Суда Александр Тупицкий не может попасть на рабочее место, поэтому он вынужден выполнять служебные обязанности в режиме дистанционной работы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

В связи с недопущением председателя Суда сотрудниками Управления государственной охраны Украины в рабочий кабинет, нынче Тупицкий А.Н. выполняет служебные обязанности в режиме дистанционной работы, которая в Конституционном Суде Украины введена на период действия карантина", - говорится в сообщении.

В КСУ отметили, что указ Зеленского "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины" от 29 декабря 2020 года не лишает Тупицкого статуса судьи Конституционного Суда.

Также учитывая законодательно предусмотренную процедуру избрания председателя Суда, упомянутый указ Президента Украины не влечет отстранение Тупицкого А.Н. от должности председателя Конституционного Суда Украины", - подчеркивается в сообщении.

Как заявили в суде, выполнения главой Конституционного Суда дистанционной работы не влечет за собой каких-либо ограничений объема трудовых прав, а также предусматривает оплату труда в полном объеме и в сроки, определенные законодательством Украины.

Напомним 27 октября КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование и заблокировал работу НАЗК и ход более 100 уголовных производств.

28 декабря председателю Конституционного суда Украины Александру Тупицкому было сообщено о подозрении в совершении влияния на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля.

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