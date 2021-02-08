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08 февраля 2021, 12:59 732

В Одессе блокировали две коррупционные схемы на таможне и в Госпродпотребслужбы

08 февраля 2021, 12:59 732
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Правоохранители задержали чиновника отдела безопасности пищевых продуктов и старшего государственного инспектора таможенного поста
Правоохранители задержали чиновника отдела безопасности пищевых продуктов и старшего государственного инспектора таможенного поста
Фото: СБУ
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В Одессе Служба безопасности Украины разоблачила на коррупционных схемах должностных лиц одного из таможенных постов и чиновника Госпродпотребслужбы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники задокументировали таможенников на систематическом вымогательстве денег за не создание искусственных препятствий при оформлении грузов. За различные суммы неправомерной выгоды фигуранты угрожали импортерам затягивать процесс таможенного оформления, а также безосновательно повышать уровень обязательных платежей.

За месяц таможенники зарабатывали до 3 тысяч долларов. По имеющейся информации, схема просуществовала несколько месяцев. Правоохранители задержали одного из фигурантов, старшего государственного инспектора таможенного поста, во время получения очередного "транша" от импортеров. Ему сообщено о подозрении", - говорится в сообщении.

Проверяется возможная причастность к коррупционной схеме других должностных лиц и руководителей Одесской таможни.

СБУ также разоблачила на коррупции главного специалиста одного из структурных подразделений Госпродпотребслужбы в Одесской области. Должностное лицо отдела безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины областного управления Госпродпотребслужбы систематически требовал неправомерную выгоду у коммерсантов. За взятки чиновник гарантировал им избежать административной ответственности за выявленные в ходе проверок правонарушения.

В ходе досудебного расследования оперативники задокументировали один из фактов получения злоумышленником и его подчиненным взятки с менеджера коммерческой структуры.

Правоохранители задержали чиновника за ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины после получения очередной взятки.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины разоблачила одну из одесских строительных компаний на масштабном уклонении от уплаты налогов. Менеджмент фирмы разработал противоправную схему продажи недвижимости.

таможня Одесса СБУ чиновники коррупция

 
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