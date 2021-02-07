Появилось новое видео поджога авто журналиста в Киеве

Момент поджога зафиксировала камера наблюдения в соседнем доме

Момент поджога зафиксировала камера наблюдения в соседнем доме

Фото: скрин видео

Об этом сам потерпевший написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Также Егоров рассказал, что в полиции "потеряли" протокол о ночном поджоге, а вместо этого составили новый документ, в котором указаны иные причины пожара.

Ночью каким-то загадочным образом "потерялся" подписанный мною протокол полиции со словом "поджог" и вместо него появился новый документ с иными формулировками. Слова "поджог" в нем уже не было… Ни на что не намекаю, верю в лучшее, – написал Егоров.

Передал полиции видео с моментом поджога моего авто и предполагаемым поджигателем. Это зафиксировала камера одного из жильцов соседнего дома. И еще. Ночью каким-то загадочным образом "потерялся" подписанный мною протокол полиции со словом "поджог" и вместо него появился новый документ с иными формулировками. Слова "поджог" в нем уже не было… Ни на что не намекаю, верю в лучшее. Впереди много дел! Предыстория тут https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5005574522846225&id=100001811816352 Posted by Владимир Егоров on Sunday, February 7, 2021

Напомним, сегодня ночью неизвестный преступник на автостоянке сжег автомобиль Citroen C5 журналиста и политтехнолога Владимира Егорова.

Журналист считает, что причина пожара – это поджог, и связывает инцидент со своей профессиональной деятельностью. Сотрудники полиции зафиксировали следы к авто и приблизительное место, откуда неизвестный проник на стоянку и поджег автомобиль. Соседи Егорова перед возгоранием машины слышали хлопок, что также подтверждает версию поджога.