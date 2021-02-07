В Киеве потушили пожар вблизи БЦ "Леонардо"

Из огня пожарные вывели пятерых человек

Из огня пожарные вывели пятерых человек

Фото: ГУ ГСЧС м.Киева

Огнеборцы потушили масштабный пожар, который произошел около часа назад в центре Киева на улице Ивана Франко в кафе «Бистро».

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС м. Киев.

7 февраля в 13:14 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Ивана Франко, 27/31, что в Шевченковском районе столицы.

На место происшествия были направлены спасатели 4-й пожарно-спасательной части. Огнеборцы установили, что возгорание возникло в 5-этажном жилом доме на цокольном этаже в заведении общественного питания на кухне.

В 13:35 бойцы ГСЧС локализовали пожар на площади 30 кв.м, а в 13:52 – ликвидировали.

В ходе тушения пожара спасатели вывели 5 человек на безопасное расстояние. Жертв и пострадавших нет.

Причина возгорания сейчас устанавливается.

Напомним, около двух часов назад в Киеве на улице Ивана Франко вблизи БЦ "Леонардо" крупный пожар на цокольном этаже в кафе "Бистро".