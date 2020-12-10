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10 декабря 2020, 17:39 5

Кравчук заявил, что сейчас нет предпосылок для проведения "нормандского саммита" в 2021 году

10 декабря 2020, 17:39 5
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Это связано с тем, что Москва не меняет свою позицию
Это связано с тем, что Москва не меняет свою позицию
Фото из открытых источников
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На сегодня нет предпосылок для "нормандской встречи" лидеров Украины, России, Германии и Франции в 2021 году. Это связано с тем, что Москва не меняет свою позицию.

Как передает RegioNews, об этом в интервью liga.net заявил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

"Пока что я (предпосылок, - ред.) не вижу. Пока не вижу потому, что Россия выдвигает одну и ту же тему: формально говорит "да-да", и советники встречаются, что-то говорят. Но фактически сейчас Россия говорит "нет нужды встречаться в "нормандском формате" том, что не выполнено задание прошлой "нормандской встречи" 9 декабря", - отметил Кравчук.

При этом, по его словам, Украина основные задачи выполнила, а Россия не выполняет свою часть.

"В Париже этот документ подписал президент Путин. Он его подписал не для Украины, а для России, но не выполняет. Они играют в прятки: говорят одно, думают другое, делают третье", - добавил Кравчук.

Он подчеркнул, что сомневается в ответственных действиях российской стороны, но после зимних праздников "мы увидим, куда движется политическая ситуация".

Напомним, ранее в Офисе президента заявили, что за год после проведения Парижского саммита лидеров "нормандского формата" Украина выполнила все предусмотренные встречей условия.

Донбасс Украина война оккупанты Донецк
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