У Зеленского заявили, что Украина за год выполнила все условия, предусмотренные встречей "нормандских" лидеров

В Офисе президента считают, что сделать больше и быстрее для реализации договоренностей можно было бы, если бы все зависело только от украинской стороны

В Офисе президента считают, что сделать больше и быстрее для реализации договоренностей можно было бы, если бы все зависело только от украинской стороны

Фото из открытых источников

За год после проведения Парижского саммита лидеров "нормандского формата" Украина выполнила все предусмотренные встречей условия.

Как пишет RegioNews, об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в комментарии "Укринформу".

По ее словам, сделать больше и быстрее для реализации договоренностей можно было бы, если бы все зависело только от украинской стороны.

"Однако, несмотря на слухи, которые были в СМИ о том, что Россия отказывается от участия в нормандском формате, 7 декабря во время телефонного разговора Президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, Россия подтвердила готовность продолжать работу в нормандском формате", - отметила она.

Кроме того, со ссылкой на результаты разговора Меркель с Путиным пресс-секретарь главы Украинского государства добавила, что также российская сторона говорит о "готовности к дальнейшему сотрудничеству в рамках Минской группы ОБСЕ".

По ее мнению, это дает определенную уверенность и надежду на то, что на Востоке Украины наступит мир.

В то же время Мендель подчеркнула, что со времени прошлой встречи лидеров "нормандской четверки" в Париже были возвращены около 200 пленных, незаконно удерживаемых на территории ОРДЛО, в России и Крыму.

Она отметила, что за это время удалось достичь договоренности о режиме прекращения огня на Донбассе, который действует с 27 июля и позволил сохранить уже сотни жизней наших военных и гражданских.

Кроме того, она напомнила, что после Парижской встречи был восстановлен мост у Станицы Луганской, который позволил местным после многих лет унижения пересекать линию разграничения в человеческих условиях; создаются новые пункты разведения сил и средств, отмечены локации для возможного гуманитарного разминирования; проведена реконструкция существующих КПВВ и созданы новые в Луганской области, которые задуманы как настоящие сервисные центры.

"Украина сохраняет и обеспечивает весь социальный пакет для своих граждан с оккупированных территорий, которые могут получить все необходимые социальные услуги и выполнение государством обязательств на подконтрольной территории (в частности, это пенсии, другие выплаты, вопросы с документами и т.д.)", - заверила Мендель.

Напомним, ранее стало известно, когда может состояться встреча "нормандской четверки".