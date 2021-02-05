Получателям субсидии упростили процедуру смены поставщика газа

Клиентам не нужно лично посещать или сообщать управления социальной защиты населения о смене поставщика и ежемесячной цене на газ

Клиентам не нужно лично посещать или сообщать управления социальной защиты населения о смене поставщика и ежемесячной цене на газ

Рixabay

Министерство социальной политики Украины при содействии Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" упростило процедуру информирования о смене поставщика газа для уязвимых категорий населения — бытовых клиентов, которые получают субсидии или льготы.

Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении госкомпании. Отмечается, что клиентам не нужно лично посещать или уведомлять Управление социальной защиты населения (УСЗН) о смене поставщика и ежемесячной цене газа, ведь теперь между поставщиками и органами соцзащиты налажен обмен данными в электронном формате. Согласно сообщению, данное нововведение упрощает процедуру обмена информацией для всех поставщиков на рынке и органов социальной защиты населения: производить обмен данными они могут в электронном формате, а газоснабжающие компании не обязаны предоставлять дополнительные сведения, не предусмотренные Положением о порядке назначения жилищных субсидий и Порядком предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа в денежной форме. Напомним, 30 января НКРЕКП снизила тарифы на распределение газа для 13 облгазов.

.