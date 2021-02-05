Получателям субсидии упростили процедуру смены поставщика газа
Министерство социальной политики Украины при содействии Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" упростило процедуру информирования о смене поставщика газа для уязвимых категорий населения — бытовых клиентов, которые получают субсидии или льготы.
Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении госкомпании.
Отмечается, что клиентам не нужно лично посещать или уведомлять Управление социальной защиты населения (УСЗН) о смене поставщика и ежемесячной цене газа, ведь теперь между поставщиками и органами соцзащиты налажен обмен данными в электронном формате.
Согласно сообщению, данное нововведение упрощает процедуру обмена информацией для всех поставщиков на рынке и органов социальной защиты населения: производить обмен данными они могут в электронном формате, а газоснабжающие компании не обязаны предоставлять дополнительные сведения, не предусмотренные Положением о порядке назначения жилищных субсидий и Порядком предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа в денежной форме.
Напомним, 30 января НКРЕКП снизила тарифы на распределение газа для 13 облгазов.