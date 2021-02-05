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05 февраля 2021, 17:59 343

Зеленский сообщил, что Украина получила подтверждение о поставке 12 млн доз COVID-вакцин

05 февраля 2021, 17:59 343
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Поставки будут проходить с февраля 2021 года
Поставки будут проходить с февраля 2021 года
Рixabay
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Украина получила подтверждение о поставке 12 млн доз вакцин производства компании AstraZeneca и Novavax. Поставки будут проходить с февраля 2021 года.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Офис президента.

"Президент Владимир Зеленский провел совещание с министром здравоохранения Максимом Степановым по поставкам вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине", - говорится в сообщении.

Глава государства держит под контролем вопрос поставки вакцины и неоднократно обращался к мировым лидерам за помощью в ускорении предоставления качественных и одобренных к использованию вакцин.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил Владимиру Зеленскому, что сегодня Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин производства компании AstraZeneca и Novavax. Поставки будут проходить с февраля 2021 года.

"Ранее мы получим вакцины, тем быстрее преодолеем пандемию в Украине. Знаю, что Кабинет Министров тщательно работает над разработкой сайта, который поможет легко и удобно регистрироваться украинцам на вакцинацию. Как и каждый украинец, жду начало процесса вакцинации. 12 миллионов доз – это хороший сигнал от наших партнеров, и этого будет достаточно, чтобы обеспечить вакцинации в течение первых месяцев после начала поставок", – отметил Зеленский.

Глава Минздрава сообщил, что достигнута договоренность о поставках вакцин, разработанных с участием компаний AstraZeneca (Великобритания и Оксфордский университет) и Novavax (США), которые производятся по лицензионным соглашениям на мощностях Serum Institute (Индия). Получено подтверждение будет реализовываться через контракт между Serum Institute и Crown Agents.

Ранее сообщалось, что вакцинацию от COVID-19 планируют начать сразу после 15 февраля.

коронавирус Украина США вакцина Офис президента

 
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