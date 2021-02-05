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05 февраля 2021, 17:32 428

Степанов уверяет, что условия адаптивного карантина будут более мягкими

05 февраля 2021, 17:32 428
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Власти планируют несколько изменить критерии отнесения населенных пунктов и регионов в "красную" зону карантина
Фото: из открытых источников
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Общие условия режима адаптивного карантина, который Кабинет Министров планирует ввести до 30 апреля, будут более мягкими, чем сейчас.

Об этом во время встречи с членами Европейской бизнес-ассоциации заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

Мы уже разработали соответствующий нормативный акт, которым регламентируются в дальнейшем все карантинные ограничения. Карантин планируем продолжать до 30 апреля, также будут общие условия, которые будут мягче, чем на сегодняшний день. Мы смягчаем их исходя из сегодняшней ситуации", - сказал министр.

Он добавил, что жесткий карантин планируют вводить в регионах, где одновременно два показателя будут превышать норму.

Как только определяются определенные показатели, например 65% заполненных коек с кислородом, или темпы роста заболеваемости за последние 7 дней превышают 50%, если одновременно два критерия превышают установленные нормы, то на территории области, региона вводится жесткий карантин", - отметил Степанов.

Напомним, ранее Степанов заявил, что вакцинацию от COVID-19 планируют начать сразу после 15 февраля.

Максим Степанов министр карантин коронавирус красная зона заявление

 
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