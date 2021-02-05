Степанов уверяет, что условия адаптивного карантина будут более мягкими
Общие условия режима адаптивного карантина, который Кабинет Министров планирует ввести до 30 апреля, будут более мягкими, чем сейчас.
Об этом во время встречи с членами Европейской бизнес-ассоциации заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.
Мы уже разработали соответствующий нормативный акт, которым регламентируются в дальнейшем все карантинные ограничения. Карантин планируем продолжать до 30 апреля, также будут общие условия, которые будут мягче, чем на сегодняшний день. Мы смягчаем их исходя из сегодняшней ситуации", - сказал министр.
Он добавил, что жесткий карантин планируют вводить в регионах, где одновременно два показателя будут превышать норму.
Как только определяются определенные показатели, например 65% заполненных коек с кислородом, или темпы роста заболеваемости за последние 7 дней превышают 50%, если одновременно два критерия превышают установленные нормы, то на территории области, региона вводится жесткий карантин", - отметил Степанов.
Напомним, ранее Степанов заявил, что вакцинацию от COVID-19 планируют начать сразу после 15 февраля.