В Минреинтеграции рассказали, когда можно провести выборы на Донбассе
Выборы в органы местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей могут пройти только через два-шесть лет после деоккупации.
Об этом в интервью изданию "Левый берег" заявил вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает RegioNews.
Голосование он предлагает проводить одновременно с местными выборами по всей стране, "чтобы уже местные органы власти занимались жизнедеятельностью этих территорий".
Резников опирается на проект закона "О государственной политике переходного периода" в ОРДЛО и Крыму, который разработало его министерство.
"В документе определено: после деоккупации должны сложиться конкретные условия для того, чтобы на освобожденных территориях назначать выборы. Волеизъявление может происходить только в безопасной среде. Выборы могут проводиться только там, где есть свобода агитации, доступ к украинским СМИ, где есть конкуренция политических партий. Они должны соответствовать Копенгагенскому стандарту ОБСЕ и Конституции Украины", — подчеркнул вице-премьер.
По его словам, Копенгагенский стандарт в сфере выборов невозможно выполнить без деоккупации, демилитаризации, разоружения.
"Без этого проводить голосование бессмысленно и даже опасно, потому что любое недовольство результатами волеизъявления приведет к повторной эскалации", — пояснил Резников.
Он допустил, что выборы будут происходить секторально: "Есть район, в котором безопасная территория, где прошли демилитаризация и разоружение, значит там можно проводить выборы".
Напомним, в правительстве предлагают прописать в законодательстве, что Россия – это агрессор.