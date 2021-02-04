08:56  04 февраля
Коронавирус в Украине: за сутки выявили более пяти тысяч новых случаев
11:07  04 февраля
У здания парламента в Киеве проходит митинг против COVID-вакцинации
08:11  04 февраля
ООС: боевики обстреляли позиции украинских военных из гранатометов
UA | RU
UA | RU
04 февраля 2021, 09:51 132

Пропавший на Донбассе военный находится в плену у боевиков - штаб

04 февраля 2021, 09:51 132
Читайте також українською мовою
Детали исчезновения военнослужащего устанавливает следствие
Детали исчезновения военнослужащего устанавливает следствие
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Оперативное командование сообщило, что российские наемники обнародовали видео с военнослужащим, которого ранее считали пропавшим во время дежурства в зоне Операции объединенных сил.

Об этом заявили в оперативно-тактической группировке "Север", передает RegioNews.

На одной из позиций ВСУ в районе проведения ООС исчез военнослужащий. Несколько дней продолжались поиски. 3 февраля оккупационная власть так называемой "ДНР" опубликовала несколько видео с этим военнослужащим, где его заставляют все больше и больше лить грязь на Украину и своих собратьев", - говорится в сообщении.

Это уже не первый случай принуждения пленных говорить на камеры российских СМИ. В штабе призвали военнослужащих и гражданских в зоне проведения операции Объединенных сил быть чрезвычайно осторожными.

Ранее сообщалось, что на Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил исчез украинский военнослужащий. Это произошло во время его дежурства.

Донбасс пленные война украинцы ООС

Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
"Телекнопки Медведчука" отключены. Что дальше
"Теплая ванна" для Филатова: мэр Днепра комфортно вошел в свою повторную каденцию
Все публикации »
Виктор Небоженко
Роман Шрайк
Юрий Бутусов
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram