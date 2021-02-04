Пропавший на Донбассе военный находится в плену у боевиков - штаб

Детали исчезновения военнослужащего устанавливает следствие

Детали исчезновения военнослужащего устанавливает следствие

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Оперативное командование сообщило, что российские наемники обнародовали видео с военнослужащим, которого ранее считали пропавшим во время дежурства в зоне Операции объединенных сил.

Об этом заявили в оперативно-тактической группировке "Север", передает RegioNews.

На одной из позиций ВСУ в районе проведения ООС исчез военнослужащий. Несколько дней продолжались поиски. 3 февраля оккупационная власть так называемой "ДНР" опубликовала несколько видео с этим военнослужащим, где его заставляют все больше и больше лить грязь на Украину и своих собратьев", - говорится в сообщении.

Это уже не первый случай принуждения пленных говорить на камеры российских СМИ. В штабе призвали военнослужащих и гражданских в зоне проведения операции Объединенных сил быть чрезвычайно осторожными.

Ранее сообщалось, что на Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил исчез украинский военнослужащий. Это произошло во время его дежурства.