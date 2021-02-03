Зеленский приказал провести инспекцию украинских позиций на Донбассе

В рамках инспекции проверят состояние готовности украинской армии к выполнению задач по назначению

В рамках инспекции проверят состояние готовности украинской армии к выполнению задач по назначению

Офис президента

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе началась инспекция позиций украинских военнослужащих. Такое поручение дал президент Владимир Зеленский.

Как пишет RegioNews, об этом сообщил Офис президента Украины.

В рамках инспекции проверят состояние готовности украинской армии к выполнению задач по назначению. Проверка также направлена на выявление факторов, негативно влияющих на состояние готовности военных к выполнению задач.

"К участию в инспекционной проверке привлечены представители Офиса президента, аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины", - добавили в ОП.

Доклад по результатам проверки направят непосредственно президенту Зеленскому, вместе с тем главе государства предоставят предложения по наращиванию возможностей ВСУ и решению имеющихся проблем в армии.

Напомним, на Донбассе расследуют факты вовлечения детей в военный конфликт.