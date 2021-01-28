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28 января 2021, 16:58 4

На Николаевщине перевернулась армейская машина, есть пострадавшие

28 января 2021, 16:58 4
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Автомобиль приписан к одной из воинских частей специального назначения, дислоцированных в Одессе
Автомобиль приписан к одной из воинских частей специального назначения, дислоцированных в Одессе
Фото: Novosti-N
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В Николаевской области слетел с дороги в кювет и перевернулся армейский грузовик "МАЗ", в результате чего пострадали два человека.

Авария произошла рано утром 28 января на трассе Н-11 "Николаев-Днепр", информирует RegioNews со ссылкой на "Новости-N".

По данным издания, автомобиль приписан к одной из воинских частей специального назначения, дислоцированных в Одессе.

"МАЗ" двигался по трассе, со стороны Казанки, в направлении Кривого Рога. В районе села Михайловка Казанковского района водитель не справился с управлением, автомобиль выехал за пределы проезжей части в кювет и перевернулся на бок.

В результате ДТП пострадали двое военнослужащих. С места происшествия пострадавших увезла "скорая помощь", об их состоянии пока ничего не известно.

Напомним, сегодня на Полтавщине на трассе из-за непогоды перевернулся автобус с пассажирами.

Украина Николаев авто армия авария

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