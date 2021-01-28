На Николаевщине перевернулась армейская машина, есть пострадавшие

Автомобиль приписан к одной из воинских частей специального назначения, дислоцированных в Одессе

Автомобиль приписан к одной из воинских частей специального назначения, дислоцированных в Одессе

Фото: Novosti-N

В Николаевской области слетел с дороги в кювет и перевернулся армейский грузовик "МАЗ", в результате чего пострадали два человека.

Авария произошла рано утром 28 января на трассе Н-11 "Николаев-Днепр", информирует RegioNews со ссылкой на "Новости-N".

По данным издания, автомобиль приписан к одной из воинских частей специального назначения, дислоцированных в Одессе.

"МАЗ" двигался по трассе, со стороны Казанки, в направлении Кривого Рога. В районе села Михайловка Казанковского района водитель не справился с управлением, автомобиль выехал за пределы проезжей части в кювет и перевернулся на бок.

В результате ДТП пострадали двое военнослужащих. С места происшествия пострадавших увезла "скорая помощь", об их состоянии пока ничего не известно.

Напомним, сегодня на Полтавщине на трассе из-за непогоды перевернулся автобус с пассажирами.