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03 февраля 2021, 18:06 197

1,7 млрд грн субвенции на инсулин больным потратили неэффективно, - Счетная палата

03 февраля 2021, 18:06 197
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Об этом свидетельствуют результаты аудита
Об этом свидетельствуют результаты аудита
Фото из открытых источников
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В Украине 1,7 млрд грн медицинской субвенции не решили ключевых проблем по лечению украинцев, больных диабетом.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты.

Сообщается, что об этом свидетельствуют результаты аудита эффективности использования средств медицинской субвенции из государственного бюджета местным бюджетам для лечения больных сахарным и несахарным диабетом в 2018-2019 годах и за 9 месяцев 2020 года.

Указано, что общий объем целевых расходов медицинской субвенции для лечения больных сахарным и несахарным диабетом был определен в размере: в 2018 году — 701,5 млн грн, в 2019 году — 841,2 млн грн, 9 месяцев 2020 года — 210,3 млн грн.

Однако, эти средства не в полной мере обеспечили реализацию пилотного проекта государственного регулирования цен на препараты инсулина и предоставили возможность больным сахарным диабетом I типа по рецептам получить в аптеках бесплатно или с незначительной доплатой (по желанию пациента) необходимые препараты и способы их введения, — говорится в сообщении.

Кроме того, аудитом установлено, что нормативное урегулирование вопросов порядка возмещения стоимости препаратов инсулина, ведение учета больных сахарным и несахарным диабетом, состояние внутреннего контроля распорядителей средств были недостаточными для обеспечения эффективного использования бюджетных средств.

Аудиторами установлено несовершенство требований к аптекам на возмещение стоимости инсулина и отчетности. Министерство здравоохранения не создало надлежащие условия для учета больных сахарным и несахарным диабетом, — отмечается в сообщении.

Сообщается, что с 2018 года Минздрав упразднил ведения учета таких больных. Фактически учитываются только больные сахарным диабетом, которые принимают инсулин. Эти данные вносятся в электронный Реестр пациентов, нуждающихся в инсулинотерапии. Таким образом, на уровне государства отсутствует обобщающая информация относительно состояния распространенности заболеваемости диабетом. Это, в свою очередь, препятствует принятию своевременных решений по его преодолению, указывают в СП.

При этом указанный реестр не отражает реальное количество таких больных (по состоянию на 01.06.2020 ‒ 214,4 тыс. лиц), поскольку фиксирует только тех лиц, которые находятся на диспансерном учете. Еще около 20% инсулинозависимых больных не учитываются, потому что покупают лекарства за свой счет. Также в реестре отсутствуют достоверные данные относительно смертности больных диабетом. То есть реестр пациентов о количестве инсулинозависимых больных сахарным диабетом не отражает полную информацию, — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Счетной палате считают, что из-за ненадлежащей координации действий правительства с "ковидного" фонда не использовали почти 12 млрд грн.

деньги бюджет аудит Минздрав

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