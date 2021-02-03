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03 февраля 2021, 16:21 47

В Харькове CБУ остановила работу конвертационного центра с оборотом 5 миллиардов

03 февраля 2021, 16:21 47
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Злоумышленники занимались так называемыми налоговыми "скрутками", что повлекло ущерб бюджету в особо крупных размерах
Злоумышленники занимались так называемыми налоговыми "скрутками", что повлекло ущерб бюджету в особо крупных размерах
Фото: СБУ
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В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность мощного конвертационного центра с общим оборотом 5 миллиардов гривен.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, к функционированию конвертационного центра были привлечены фиктивные предприятия, работники которых вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных.

Они фактически проводили бестоварные операции, то есть осуществляли так называемую налоговую "скрутку", что повлекло убытки госбюджету в особо крупных размерах", - рассказали в СБУ.

Во время масштабных обысков в офисных помещениях, местах жительства фигурантов, автомобилях и банковских учреждениях правоохранители обнаружили неучтенные 7 млн ​​грн.

Также было изъято более 50 печатей фиктивных предприятий, их учредительные документы, финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Напомним, 17 декабря был разоблачен один из крупнейших конвертцентров Украины с годовым оборотом более 20 млрд грн.

конвертцентр СБУ Харьков уголовное дело обыски

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