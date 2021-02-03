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03 февраля 2021, 15:32 130

Кабмин согласовал заместителей для глав Волынской, Закарпатской и Черниговской ОГА

03 февраля 2021, 15:32 130
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Заседание правительства состоялось сегодня, 3 февраля
Заседание правительства состоялось сегодня, 3 февраля
Фото: Кабмин
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Кабинет Министров на заседании принял ряд кадровых решений, в частности, были согласованы кандидатуры заместителей председателей трех облгосадминистраций.

Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, передает RegioNews.

В частности, было согласовано назначение Людмилы Тимощук заместителем председателя Волынской областной государственной администрации.

Мирослав Билецкий станет первым заместителем главы Закарпатской ОГА. Также Кабмин согласовал кандидатуру Жанны Шерстюк на должность заместителя председателя Черниговской областной государственной администрации.

Кроме того, Кабинет Министров назначил Вячеслава Шаповалова заместителем Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Екатерина Авраменко была назначена на должность государственного секретаря Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Во время заседания правительство также назначило Вадима Двойноса на пост исполняющего обязанности директора государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак".

Напомним, ранее Кабмин согласовал кандидатуры заместителей глав Одесской, Харьковской и Черниговской ОГА.

Кабмин правительство заседание ОГА Кандидат заместитель назначение

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