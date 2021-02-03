Правительство поддержало постановление о 20% доплат от должностного оклада для медработников учреждений образования
Сегодня на заседании Правительства принято решение о введении доплат в размере 20% от должностного оклада для медицинских работников учреждений образования с 1 января 2021 года и до отмены карантина из-за COVID-19.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр образования Сергей Шкарлет, передает RegioNews.
Министр образования проинформировал о результатах сегодняшнего заседания правительства в области образования.
Сегодня на заседании Правительства принято важное решение о введении доплат в размере 20% от должностного оклада для медицинских работников учреждений образования с 1 января 2021 года и до отмены карантина из-за COVID-19, - написал Шкарлет.
Он добавил, что команда МОН инициировала введение доплат медработникам "за неблагоприятные условия труда и повышенный риск для здоровья", которые будут начисляться дополнительно к сумме установленной минимальной заработной платы.
Напомним, ранее сообщалось, что зарплаты учителей вырастут почти на 20% уже в январе - Кабинет министров Украины утвердил новую тарифную сетку для расчета зарплат работникам бюджетных учреждений.