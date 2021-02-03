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ООС: за сутки восемь нарушений, от пули снайпера погиб военный
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03 февраля 2021, 08:09 168

ООС: за сутки восемь нарушений, от пули снайпера погиб военный

03 февраля 2021, 08:09 168
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С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано
С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано
Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 2 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Южного, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Близ населенного пункта Шумы российско-оккупационные войска вели в сторону украинских позиций прицельный снайперский огонь.

В результате выстрела снайпера получил тяжелое ранение военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Защитнику была оказана медицинская помощь, но, увы, спасти его не удалось", - говорится в сообщении штаба.

Возле Крымского оккупанты открывали огонь из подствольного гранатомета, а вблизи населенного пункта Зайцевое - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку Павлополя, оккупанты вели прицельный огонь из автоматического станкового и станкового противотанкового гранатометов, а недалеко от Водяного, что на Приазовье – защитники заметили работу вражеского снайпера.

Также, неподалеку Авдеевки был зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии размежевания, который сбросил два выстрела ВОГ-17 неподалеку позиций Объединенных сил. Беспилотник врага было подавлено средствами радиоэлектронной борьбы.

Напомним, сутками ранее в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

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