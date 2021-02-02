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02 февраля 2021, 16:35 13

На Донбассе снайпер боевиков убил нашего военного

02 февраля 2021, 16:35 13
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Военный скончался в медицинском учреждении
Военный скончался в медицинском учреждении
Фото из открытых источников
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На Донбассе сегодня, 2 февраля, снайпер пророссийских боевиков тяжело ранил украинского военного. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, военнослужащий Объединенных сил умер.

Как пишет RegioNews, об этом сообщила украинская делегация в Трехсторонней контактной группе.

Военный скончался в медицинском учреждении. Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации направила в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ноту с сообщением об инциденте.

Ранее сообщалось, что на Донбассе исчез украинский военный, он может быть в плену боевиков.

Донбасс Украина война боевики смерти

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