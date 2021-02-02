На Донбассе снайпер боевиков убил нашего военного

Военный скончался в медицинском учреждении

Военный скончался в медицинском учреждении

Фото из открытых источников

На Донбассе сегодня, 2 февраля, снайпер пророссийских боевиков тяжело ранил украинского военного. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, военнослужащий Объединенных сил умер.

Как пишет RegioNews, об этом сообщила украинская делегация в Трехсторонней контактной группе.

Военный скончался в медицинском учреждении. Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации направила в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ноту с сообщением об инциденте.

Ранее сообщалось, что на Донбассе исчез украинский военный, он может быть в плену боевиков.