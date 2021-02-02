На Донбассе снайпер боевиков убил нашего военного
Военный скончался в медицинском учреждении
Военный скончался в медицинском учреждении
На Донбассе сегодня, 2 февраля, снайпер пророссийских боевиков тяжело ранил украинского военного. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, военнослужащий Объединенных сил умер.
Как пишет RegioNews, об этом сообщила украинская делегация в Трехсторонней контактной группе.
Военный скончался в медицинском учреждении. Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации направила в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ноту с сообщением об инциденте.
Ранее сообщалось, что на Донбассе исчез украинский военный, он может быть в плену боевиков.
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
"Теплая ванна" для Филатова: мэр Днепра комфортно вошел в свою повторную каденцию
Шанс для Николаева: чем закончится "медовый месяц" мэра Сенкевича с новым руководством области