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02 февраля 2021, 15:48 44

Боевики на Донбассе усиливают артиллерию и маскируют свою технику, - разведка

02 февраля 2021, 15:48 44
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Российские оккупанты осуществляют перемещение бронегруп на заблаговременно подготовленные позиции с последующей маскировкой техники.
Российские оккупанты осуществляют перемещение бронегруп на заблаговременно подготовленные позиции с последующей маскировкой техники.
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Российские оккупационные войска повышают боевую готовность своей артиллерии на Донбассе. С целью проверки ее состояния в ОРДЛО 1 февраля приехала "комиссия" из представителей ВС РФ.

Как пишет RegioNews об этом сообщает Минобороны со ссылкой на информацию Главного управления разведки.

"Командование ВС РФ повышает боевую готовность артиллерии оперативного группировки российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российская комиссия особое внимание комиссия уделяет "вопросам материально-технического обеспечения артиллерийских и минометных подразделений и их готовности к выполнению задач по назначению".

Также в разведке добавили, что российские оккупанты осуществляют перемещение бронегруп на заблаговременно подготовленные позиции с последующей маскировкой техники.

Ранее стало известно, что в правительстве предлагают прописать в законодательстве, что Россия – это агрессор.

Донбасс Украина война разведка Минобороны

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