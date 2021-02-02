Рада решила уволить Уруского: "Слуги" уже собирают подписи

Только во фракции "Слуга народа" уже собрано более сорока подписей за отставку Уруского

Только во фракции "Слуга народа" уже собрано более сорока подписей за отставку Уруского

Фото из открытых источников

В Верховной Раде начали собирать подписи за отставку вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.

Об этом во время брифинга в Верховной Раде сообщил глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха ("Слуга народа"), пишет RegioNews.

"Мы решили начать сбор подписей за снятие с занимаемой должности Уруского Олега Семеновича, в частности с должности вице-премьера – министра по вопросам стратегической промышленности", - заявил Наталуха.

Он сообщил, что только во фракции "Слуга народа" уже собрано более сорока подписей за отставку Уруского.

"Я думаю, завтра мы продолжим этот процесс, обратимся к другим фракциям и рассчитываем, что общее количество подписей перевалит за сто", - отметил Наталуха.

Напомним, 21 января Кабмин уволил заместителя Уруского Немилостивого.