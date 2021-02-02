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02 февраля 2021, 16:59 56

Рада решила уволить Уруского: "Слуги" уже собирают подписи

02 февраля 2021, 16:59 56
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Только во фракции "Слуга народа" уже собрано более сорока подписей за отставку Уруского
Только во фракции "Слуга народа" уже собрано более сорока подписей за отставку Уруского
Фото из открытых источников
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В Верховной Раде начали собирать подписи за отставку вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.

Об этом во время брифинга в Верховной Раде сообщил глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха ("Слуга народа"), пишет RegioNews.

"Мы решили начать сбор подписей за снятие с занимаемой должности Уруского Олега Семеновича, в частности с должности вице-премьера – министра по вопросам стратегической промышленности", - заявил Наталуха.

Он сообщил, что только во фракции "Слуга народа" уже собрано более сорока подписей за отставку Уруского.

"Я думаю, завтра мы продолжим этот процесс, обратимся к другим фракциям и рассчитываем, что общее количество подписей перевалит за сто", - отметил Наталуха.

Напомним, 21 января Кабмин уволил заместителя Уруского Немилостивого.

Украина министр отставка Верховная Рада парламент

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