Боевики на Донбассе за выходные почти 90 раз нарушили режим прекращения огня, - ОБСЕ
С вечера 29 до вечера 31 января наблюдатели зафиксировали 88 нарушений режима прекращения огня. В Донецкой области втрое больше, чем на Луганщине.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 29-31 января.
Отмечается, что за предыдущий отчетный период таких нарушений на Донбассе было 9, на Луганщине – ноль.
Среди 65 нарушений тишины было зафиксировано 9 взрывов неопределенного происхождения. В ОБСЕ говорят, что большинство нарушений произошло в районах неподконтрольной правительству Александровки и подконтрольного Чермалика.
Кроме того, по беспилотниках малой действия СММ был открыт огонь возле Чермалика и Александровки.
Как и обычно, боевики ограничивали свободу передвижения мониторинговой миссии. На этот раз на блокпостах в Старомихайловке.
С момента достижения договоренности об усилении режим прекращения огня от 27 июля наблюдатели насчитали минимум 7950 нарушений.
Напомним, 1 февраля на Донбассе зафиксировали очередные нарушения режима "тишины" со стороны боевиков.