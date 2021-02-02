Боевики на Донбассе за выходные почти 90 раз нарушили режим прекращения огня, - ОБСЕ

За предыдущий отчетный период таких нарушений на Донбассе было 9, на Луганщине – ноль

За предыдущий отчетный период таких нарушений на Донбассе было 9, на Луганщине – ноль

Фото из открытых источников

С вечера 29 до вечера 31 января наблюдатели зафиксировали 88 нарушений режима прекращения огня. В Донецкой области втрое больше, чем на Луганщине.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 29-31 января.

Отмечается, что за предыдущий отчетный период таких нарушений на Донбассе было 9, на Луганщине – ноль.

Среди 65 нарушений тишины было зафиксировано 9 взрывов неопределенного происхождения. В ОБСЕ говорят, что большинство нарушений произошло в районах неподконтрольной правительству Александровки и подконтрольного Чермалика.

Кроме того, по беспилотниках малой действия СММ был открыт огонь возле Чермалика и Александровки.

Как и обычно, боевики ограничивали свободу передвижения мониторинговой миссии. На этот раз на блокпостах в Старомихайловке.

С момента достижения договоренности об усилении режим прекращения огня от 27 июля наблюдатели насчитали минимум 7950 нарушений.

Напомним, 1 февраля на Донбассе зафиксировали очередные нарушения режима "тишины" со стороны боевиков.