Война на Донбассе: боевики четыре раза обстреляли силы ВСУ

Боевых потерь среди наших защитников нет

Боевых потерь среди наших защитников нет

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В течение текущих суток, 1 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

Сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в пригороде Авдеевки, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из автоматического станкового, ручного противотанковых и подствольных гранатометов.

"Неподалеку Новомихайловки противник вел огонь из стрелкового оружия, а возле населенного пункта Пищевик – из автоматических станковых гранатометов", - отметили на передовой.

О фактах нарушения режима прекращения огня за Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет.

Напомним, за прошедшие сутки в ООС зафиксировали девять нарушений режима "тишины".