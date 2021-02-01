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Война на Донбассе: боевики четыре раза обстреляли силы ВСУ
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01 февраля 2021, 17:50 132

Война на Донбассе: боевики четыре раза обстреляли силы ВСУ

01 февраля 2021, 17:50 132
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Боевых потерь среди наших защитников нет
Боевых потерь среди наших защитников нет
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В течение текущих суток, 1 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

Сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в пригороде Авдеевки, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из автоматического станкового, ручного противотанковых и подствольных гранатометов.

"Неподалеку Новомихайловки противник вел огонь из стрелкового оружия, а возле населенного пункта Пищевик – из автоматических станковых гранатометов", - отметили на передовой.

О фактах нарушения режима прекращения огня за Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Monday, February 1, 2021

Напомним, за прошедшие сутки в ООС зафиксировали девять нарушений режима "тишины".

Донбасс ООС Украина война боевики

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