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02 февраля 2021, 13:24 337

Воздушные дроны: Рада одобрила законопроект о гражданской авиации

02 февраля 2021, 13:24 337
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"За" проголосовали 278 народных депутатов
"За" проголосовали 278 народных депутатов
Фото: из открытых источников
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Верховная Рада поддержала за основу законопроект №3716 относительно использования беспилотных воздушных судов гражданской авиации.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Так, основной задачей законопроекта является внесение изменений в Воздушный кодекс Украины в части выделения требований к беспилотным воздушных судам, их эксплуатации и дистанционных пилотов.

Конечная цель этого законопроекта заключается в том, чтобы выделить требования к эксплуатантов БВС, повысить уровень их осведомленности и ответственность, уменьшить сложность требований к БВС, что позволит бизнесу полностью использовать "беспилотники", чтобы достичь максимально возможного уровня экономической выгоды

Законопроект № 3716 предусматривает:

- обеспечение разработки и обеспечения необходимого уровня безопасности авиации, в том числе эксплуатантами беспилотных воздушных судов;
- установление необязательности получения сертификата эксплуатанта для безопасного использования БПС;
- формирование основ для создания упрощенной системы учета БПС, не требующих получения сертификата типа, и их эксплуатантов;
- установление требований к подготовке и компетенции дистанционного пилота;
- дополнить перечень видов обязательного авиационного страхования требованием к эксплуатанта беспилотного воздушного судна страховать ответственность за вред, причиненный третьим лицам.

Ранее сообщалось, что в Киеве хотят построить первый аэропорт для дронов.

ВР авиаперелеты авиация законопроект дрон

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