Воздушные дроны: Рада одобрила законопроект о гражданской авиации

"За" проголосовали 278 народных депутатов

"За" проголосовали 278 народных депутатов

Фото: из открытых источников

Об этом передает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Так, основной задачей законопроекта является внесение изменений в Воздушный кодекс Украины в части выделения требований к беспилотным воздушных судам, их эксплуатации и дистанционных пилотов.

Конечная цель этого законопроекта заключается в том, чтобы выделить требования к эксплуатантов БВС, повысить уровень их осведомленности и ответственность, уменьшить сложность требований к БВС, что позволит бизнесу полностью использовать "беспилотники", чтобы достичь максимально возможного уровня экономической выгоды

Законопроект № 3716 предусматривает:

- обеспечение разработки и обеспечения необходимого уровня безопасности авиации, в том числе эксплуатантами беспилотных воздушных судов;

- установление необязательности получения сертификата эксплуатанта для безопасного использования БПС;

- формирование основ для создания упрощенной системы учета БПС, не требующих получения сертификата типа, и их эксплуатантов;

- установление требований к подготовке и компетенции дистанционного пилота;

- дополнить перечень видов обязательного авиационного страхования требованием к эксплуатанта беспилотного воздушного судна страховать ответственность за вред, причиненный третьим лицам.

Ранее сообщалось, что в Киеве хотят построить первый аэропорт для дронов.