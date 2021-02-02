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02 лютого 2021, 15:36 60

Верховна Рада посилила покарання за злочини проти журналістів

02 лютого 2021, 15:36 60
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"За" законопроєкт №3633 проголосував 341 народний депутат
"За" законопроєкт №3633 проголосував 341 народний депутат
Фото: з відкритих джерел
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Верховна Рада сьогодні, 2 лютого, ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №3633 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів".

Про це передає RegioNews з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Законопроєкт спрямований на посилення захисту журналістів, їх близьких родичів та членів їх сімей від застосування погроз або насильства у зв’язку зі здійсненням журналістами законної професійної діяльності, а також у випадку перешкоджання їх законній професійній діяльності.

Також законопроєкт пропонує викласти в новій редакції ч.4 ст.345-1 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо журналіста). Оновлені положення кодексу передбачають кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на 7-14 років за погрозу вбивством, насильством, знищенням або пошкодженням майна журналіста, його близьким родичам або членам сім'ї.

За вплив у будь-якій формі на журналіста для перешкоджання виконанню ним профобов'язків або переслідування через його профдіяльність загрожує штраф в 17-34 тисяч гривень або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 4 років.

Якщо такі дії вчинила посадова особа з використанням свого становища або за попередньою змовою групою осіб, розмір штрафу складе 34-51 тисячу гривень.

Або ж цей злочин каратимуть позбавленням волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт №3716 щодо використання безпілотних повітряних суден цивільної авіації.

ВР законопроєкт журналісти депутати Кримінальна відповідальність

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