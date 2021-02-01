"Слуги народа" снова собираются рассмотреть исключение Дубинского из фракции

Заседание состоится сегодня в 18:00

Заседание состоится сегодня в 18:00

Фото: из открытых источников

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Александр Качура сообщил, что сегодня 1 февраля состоится заседание фракции "слуг", на котором обсудят исключение из состава ее рядов народного депутата Александра Дубинского.

Об этом нардеп написал в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Сегодня в 18:00 состоится заседание фракции "Слуга Народа"... На повестке дня объявление результатов голосования о возможном исключении из состава фракции Александра Дубинского", - говорится в сообщении.

Также фракция планирует обсудить:

главные законопроекты, которые будут рассматриваться ВРУ на пленарной неделе;

отдельно будет обсуждение законопроекта о системе общественного здоровья № 4142;

заслушивание членов аграрного комитета касательно инициированной ими отставки главы комитета Николая Сольского.

Ранее сообщалось, что Дубинский не планирует признавать результаты анонимного голосования своих коллег касательно его исключения из фракции "Слуги народа".

На заседании фракции 25 января Зеленский запретил Дубинскому им прикрываться. Дубинский отказался от предложения президента выйти из фракции, чтобы не подставлять "Слугу народа".

После этого Дубинский высказал уверенность, что его исключение из фракции приведет к развалу политсилы и настаивает на личной встрече з президентом.

Стало известно, что у Зеленского считают, что для исключения Дубинского из фракции хватит голосов. Вениславский заявил, что санкции против Дубинского являются вполне обоснованными.