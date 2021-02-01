Более 19 миллионов украинцев проживают за чертой бедности - вице-спикер

В правительстве должны разработать новую стратегию преодоления бедности

В правительстве должны разработать новую стратегию преодоления бедности

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Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк подтвердила, что 19 миллионов украинцев находятся за чертой бедности.

Об этом она заявила во время согласительного совета парламента, передает RegioNews.

По мнению Кондратюк, парламент должен поставить перед правительством задачу по разработке новой стратегии преодоления бедности.

По данным многих международных организаций, уровень бедности в Украине вырос до 50%, за чертой бедности находится около 19 миллионов украинцев. Поэтому Верховная Рада ставить перед правительством задачу срочно утвердить стратегию и комплекс мер по борьбе с бедностью в Украине до 2030 года", - отметила Кондратюк.

Ранее сообщалось, что по данным первого полугодия 2020 года, уровень бедности в Украине составляет 51% и продолжает расти.