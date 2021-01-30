14:28  30 января
В Минздраве заявили, что Украина в феврале получит более 100 тысяч вакцин от Pfizer
18:15  30 января
В Каменском Днепропетровской области произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие
18:47  30 января
Оккупанты снова нарушили "тишину" в зоне ООС: открывали огонь четыре раза
UA | RU
UA | RU
30 января 2021, 18:47 8

Оккупанты снова нарушили "тишину" в зоне ООС: открывали огонь четыре раза

30 января 2021, 18:47 8
Читайте також українською мовою
В ответ на эти обстрелы украинские военные открывали огонь в сторону позиций боевиков
В ответ на эти обстрелы украинские военные открывали огонь в сторону позиций боевиков
Facebook
Читайте також
українською мовою

Пророссийские боевики нарушили режим тишины четыре раза за субботу, 30 января. В результате обстрела были ранены двое военных.

Как пишет RegioNews, об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

Обстрелы происходили возле Новомихайловки из автоматических гранатометов станковых и крупнокалиберных пулеметов. Именно в результате этого обстрела были ранены двое украинских военных.

Возле Авдеевки пророссийские боевики применяли станковые противотанковые гранатометы, неподалеку Золотого-4 - автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также стрелковое оружие.

В ответ на эти обстрелы украинские военные открывали огонь в сторону позиций боевиков. Также о нарушениях режима прекращения огня предупреждены представители ОБСЕ.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Saturday, January 30, 2021

Напомним, за прошедшие сутки вследствие обстрелов на Донбассе ранения получили двое украинских военнослужащих.

Украина война обстрел боевики оккупанты

Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Шанс для Николаева: чем закончится "медовый месяц" мэра Сенкевича с новым руководством области
Ограниченный Садовый: как во Львове оппозиционный горсовет по каплям выдавливает власть у мэра
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Виктор Таран
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram