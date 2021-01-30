Оккупанты снова нарушили "тишину" в зоне ООС: открывали огонь четыре раза
Пророссийские боевики нарушили режим тишины четыре раза за субботу, 30 января. В результате обстрела были ранены двое военных.
Как пишет RegioNews, об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.
Обстрелы происходили возле Новомихайловки из автоматических гранатометов станковых и крупнокалиберных пулеметов. Именно в результате этого обстрела были ранены двое украинских военных.
Возле Авдеевки пророссийские боевики применяли станковые противотанковые гранатометы, неподалеку Золотого-4 - автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также стрелковое оружие.
В ответ на эти обстрелы украинские военные открывали огонь в сторону позиций боевиков. Также о нарушениях режима прекращения огня предупреждены представители ОБСЕ.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Saturday, January 30, 2021
Напомним, за прошедшие сутки вследствие обстрелов на Донбассе ранения получили двое украинских военнослужащих.