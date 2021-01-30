На Донбассе боевики ранили двух украинских защитников
Обстрел был около 13:00 возле Марьинки
Обстрел был около 13:00 возле Марьинки
Двое украинских военных получили ранения в результате обстрела пророссийскими боевиками на Донбассе. Их состояние стабильное.
Как пишет RegioNews, об этом сообщает страница украинской делегации в Трехсторонней контактной группы.
Обстрел произошел сегодня, 30 января, около 13:00 у Марьинки. Раненым военным оказана медицинская помощь.
Украинская сторона вернула "режим тишины" через СЦКК и направила ноту мониторинговой миссии ОБСЕ.
Напомним, за прошедшие сутки вследствие обстрелов на Донбассе ранения получили двое украинских военнослужащих.
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