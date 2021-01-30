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30 января 2021, 16:52 46

На Донбассе боевики ранили двух украинских защитников

30 января 2021, 16:52 46
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Обстрел был около 13:00 возле Марьинки
Обстрел был около 13:00 возле Марьинки
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Двое украинских военных получили ранения в результате обстрела пророссийскими боевиками на Донбассе. Их состояние стабильное.

Как пишет RegioNews, об этом сообщает страница украинской делегации в Трехсторонней контактной группы.

Обстрел произошел сегодня, 30 января, около 13:00 у Марьинки. Раненым военным оказана медицинская помощь.

Украинская сторона вернула "режим тишины" через СЦКК и направила ноту мониторинговой миссии ОБСЕ.

Напомним, за прошедшие сутки вследствие обстрелов на Донбассе ранения получили двое украинских военнослужащих.

Донбасс Украина война боевики ранение

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