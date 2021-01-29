В Нацполиции появится инспекция по надзору за работой правоохранителей
Новый департамент будет анализировать эффективность оказания полицейских услуг
Новый департамент будет анализировать эффективность оказания полицейских услуг
Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что с марта 2021 года в структуре Нацполиции начнет работать Департамент по надзору за работой всей системы полиции.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Инициировал создание нового департамента, который заработает уже с 1 марта. Это будет главная инспекция, которая будет следить за работой всей системой Нацполиции и анализировать эффективность оказания полицейских услуг гражданам", - сообщил Клименко.
Он отметил, что в прошлом году за совершение преступлений были уволены 142 полицейских, за нарушение дисциплины - 371.
Ранее сообщалось, что в правительстве планируют выделить средства МВД на вакцинацию от COVID-19.
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