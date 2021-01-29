В Нацполиции появится инспекция по надзору за работой правоохранителей

Новый департамент будет анализировать эффективность оказания полицейских услуг

Новый департамент будет анализировать эффективность оказания полицейских услуг

Фото: Нацполиция

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что с марта 2021 года в структуре Нацполиции начнет работать Департамент по надзору за работой всей системы полиции.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Инициировал создание нового департамента, который заработает уже с 1 марта. Это будет главная инспекция, которая будет следить за работой всей системой Нацполиции и анализировать эффективность оказания полицейских услуг гражданам", - сообщил Клименко.

Он отметил, что в прошлом году за совершение преступлений были уволены 142 полицейских, за нарушение дисциплины - 371.

Ранее сообщалось, что в правительстве планируют выделить средства МВД на вакцинацию от COVID-19.