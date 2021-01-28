Митингующие ФОПы перекрыли движение в центре Киева: идут к посольству США (ВИДЕО)

Ограничено движение по улице Сикорского, частично перекрыт Крещатик

Ограничено движение по улице Сикорского, частично перекрыт Крещатик

Фото: LB.ua

В Киеве представители движения SaveФОП устроили марш протеста, они были возле представительства ЕС и двинулись к посольству США в Украине.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Підприємці України".

Ранее колонна участников акции двигалась по улице Саксаганского в направлении проспекта Победы. Учасники акции были под зданием Конституционного суда, митинговали возле представительства ЕС в Украине и двинулись к посольству США.

Известно, что посольство США находится недалеко от метро Берестейская, а представительство ЕС на улице Владимирской в столице. Расстояние между двумя ведомствами 7 км.

На митинге присутствуют представители правоохранительных органов, которые следят за порядком.

Ранее сообщалось, что на Майдане новый митинг: SaveФОП собрались на "масштабный марш".