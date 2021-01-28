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28 января 2021, 10:56 257

В центре Киева усилили меры безопасности из-за протестов предпринимателей

28 января 2021, 10:56 257
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В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы
В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы
Фото: РБК-Украина
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В Киеве сегодня протестуют предприниматели на Майдане Независимости. Полиция усилила меры безопасности в центре города.

Как пишет RegioNews, об этом сообщает прессслужба полиции.

Полицейские совместно с военнослужащими Нацгвардии заступили на усиленное несение службы.

Сегодня в центральной части Киева запланировано проведение массовых акций возле Верховной рады Украины, Офиса президента Украины, Посольства США, Конституционного суда Украины и на Майдане Независимости.

В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы.

Напомним, активисты и участники движения SaveФОП собрались сегодня в центре Киева на Майдане Независимости для участия в "масштабном марше".

Киев
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