В центре Киева усилили меры безопасности из-за протестов предпринимателей

В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы

В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы

Фото: РБК-Украина

В Киеве сегодня протестуют предприниматели на Майдане Независимости. Полиция усилила меры безопасности в центре города.

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