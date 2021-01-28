В центре Киева усилили меры безопасности из-за протестов предпринимателей
В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы
В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы
В Киеве сегодня протестуют предприниматели на Майдане Независимости. Полиция усилила меры безопасности в центре города.
Как пишет RegioNews, об этом сообщает прессслужба полиции.
Полицейские совместно с военнослужащими Нацгвардии заступили на усиленное несение службы.
Сегодня в центральной части Киева запланировано проведение массовых акций возле Верховной рады Украины, Офиса президента Украины, Посольства США, Конституционного суда Украины и на Майдане Независимости.
В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы.
Напомним, активисты и участники движения SaveФОП собрались сегодня в центре Киева на Майдане Независимости для участия в "масштабном марше".
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