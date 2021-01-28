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28 января 2021, 11:50 2236

На Майдане митингующие ФОПы начали свой марш протеста (ВИДЕО)

28 января 2021, 11:50 2236
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Протестующие перекрыли дорогу
Протестующие перекрыли дорогу
Фото: Страна
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С Майдана Независимости протестующие пройдут к зданию представительства Европейского союза, затем участники двинуться к зданиям Конституционного суда и посольства США.

Как передает RegioNews, об этом сообщает PavlovskyNews.

Митингующие ФОПы на Майдане перекрыли дорогу и начали свой марш", - говорится в сообщении.

На митинге присутствуют представители правоохранительных органов, которые следят за порядком.

Ранее сообщалось, что на Майдане новый митинг: SaveФОП собрались на "масштабный марш".

Киев дороги протесты предприниматели ФОП
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