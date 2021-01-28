На Майдане новый митинг: SaveФОП собрались на "масштабный марш"

На митинге присутствуют представители правоохранительных органов

На митинге присутствуют представители правоохранительных органов

Фото: PavlovskyNews

Активисты и участники движения SaveФОП собрались сегодня в центре Киева на Майдане Независимости для участия в "масштабном марше".

Как передает RegioNews, об этом сообщает PavlovskyNews.

На данный момент активисты выступают с импровизированной сцены", - говорится в сообщении.

В дальнейшем планируется марш участников движения таким маршрутом: с Майдана Независимости протестующие пройдут к зданию представительства Европейского союза, затем участники двинуться к зданиям Конституционного суда и посольства США.

Напомним, 15 января на Майдане Независимости в Киеве прошла акция протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги "СТОП тарифный геноцид", которую поддержали участники движения "SaveФОП".