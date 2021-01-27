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27 января 2021, 10:45 19

Под Кабмином митингуют эко-ативисты: предрекают масштабный "дерибан" природных богатств

27 января 2021, 10:45 19
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Сегодня в Кабмине должны определиться с передачей госагентств на баланс Минагрополитики
Сегодня в Кабмине должны определиться с передачей госагентств на баланс Минагрополитики
Фото: PavlovskyNews
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В случае передачи природных богатств Украины на баланс Минагрополитики может произойти масштабный "дерибан". Об этом предупреждают эко-активисты, которые сегодня, 27 января, собрались на митинг возле стен Кабмина.

Как передает RegioNews, об этом сообщает PavlovskyNews.

Так, сегодня в правительстве должны решить вопрос передачи рыбного, водного и лесного агентств на баланс Минагрополитики. Активисты природоохранных организаций называют возможность такого решения катастрофой для природы.

Госагентства были в ведомстве Минагрополитики до 2019 года. Тогда, как утверждают экологи, и совершалась массовая вырубка лесов. Сейчас контролирует эти агентства Министерство по охране окружающей среды", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в столице полиция усилила дежурство из-за протестов в правительственном квартале.

Кабмин лес протесты вырубка природа
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