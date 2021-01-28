На Полтавщине жители двух общин перекрывали трассу Киев-Харьков
Участники протеста вышли с требованием снизить цену на газ и его транспортировку
Участники протеста вышли с требованием снизить цену на газ и его транспортировку
На Полтавщине сегодня, 28 января, жители Чутовской и Скороходовской общин перекрыли дорогу "Киев-Харьков". Они хотят привлечь внимание властей к проблеме непосильных тарифов.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспильне Полтава".
Акцию протеста устроили, потому что не согласны с высокими тарифами на газ и его транспортировку", - говорится в сообщении.
Сотни людей заблокировали движение автомобилей возле села Лисичья Чутовской общины. Пропускают лишь транспорт, где есть дети, а еще кареты скорой медицинской помощи.
Напомним, 18 января в Полтаве участники тарифных протестов перекрыли трассу Киев-Харьков.
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