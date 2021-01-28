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На Полтавщине жители двух общин перекрывали трассу Киев-Харьков
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28 января 2021, 13:05 599

На Полтавщине жители двух общин перекрывали трассу Киев-Харьков

28 января 2021, 13:05 599
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Участники протеста вышли с требованием снизить цену на газ и его транспортировку
Фото: Суспильне
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На Полтавщине сегодня, 28 января, жители Чутовской и Скороходовской общин перекрыли дорогу "Киев-Харьков". Они хотят привлечь внимание властей к проблеме непосильных тарифов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспильне Полтава".

Акцию протеста устроили, потому что не согласны с высокими тарифами на газ и его транспортировку", - говорится в сообщении.

Сотни людей заблокировали движение автомобилей возле села Лисичья Чутовской общины. Пропускают лишь транспорт, где есть дети, а еще кареты скорой медицинской помощи.

Напомним, 18 января в Полтаве участники тарифных протестов перекрыли трассу Киев-Харьков.

газ транспорт Полтава тарифы дороги протесты
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