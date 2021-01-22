В Киеве неизвестные избили троих журналистов: открыто уголовное производство

В полиции уверяют, что происшествие не связано с профессиональной деятельностью пострадавших

В полиции уверяют, что происшествие не связано с профессиональной деятельностью пострадавших

Фото: из открытых источников

В Киеве на улице Евгения Коновальца, что на Печерске, произошла драка между представителями СМИ и неизвестными. В результате происшествия полиция начала досудебное расследование по факту нанесения легких телесных повреждений журналистам.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

Так, к полиции вечером 21 января поступило сообщение от представителей СМИ о конфликте на столичном Печерске. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Правоохранители установили, что трое журналистов возвращались домой. Между домами на улице Евгения Коновальца между ними и неизвестными лицами возник конфликт, в результате которого неизвестные нанесли телесные повреждения представителям СМИ и убежали.

На месте происшествия журналисты предоставили объяснения правоохранителям и обратились за медицинской помощью в больницу. Двое пострадавших написали заявления о совершении правонарушения", - сообщили в полиции.

По факту происшествия начато уголовное производство по ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают всех участников события.

Ранее сообщалось, что в центре Киева в подземном переходе под Майданом Независимости обвалился потолок. На месте работают коммунальные службы и спасатели.